Abruzzo, Meloni: "L'importante non è un campo largo, ma un campo coeso"

"Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo ad essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini. E il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social. "Perché - aggiunge il presidente del Consiglio - non importa quanto un campo sia largo, quello conta e' quanto quel campo sia coeso, quanto abbia un'idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini. E noi faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell'Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo".

