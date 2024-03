Alberto Matano da Fiorello: domenica racconterà la notte degli Oscar

“Oscars, la notte in diretta”. Questo il titolo dello speciale di Rai 1, realizzato con il Tg1 diretto da Gianmarco Chiocci. Domenica sera, a partire dalle 23.30, Alberto Matano passerà dalla conduzione della Vita in diretta a quella dell’appuntamento più atteso dagli appassionati di cinema di mezzo mondo, quello con la notte degli Oscar.

Dopo l’arrivo in Vespa e un ingresso trionfale accompagnato dal corpo di ballo, non sono mancate gag e risate per Alberto Matano, Biggio, Casciari e il glass dell’allegria. Da non perdere il ritratto realizzato dall’"ignoranza artificiale", tutto da ridere.