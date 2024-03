Arriva "Margherita delle stelle", il film tv che ritrae la grande donna, prima che l'astrofisica

Una grande astrofisica, ma anche un vero modello di emancipazione, curiosità e autenticità questo e molto altro è stata Margherita Hack, raccontata attraverso “Margherita delle stelle”, un ritratto intimo ed emozionante, un film tv coprodotto da Rai Fiction – Minerva Pictures per la regia di Giulio Base in onda su Rai 1 martedì 5 marzo in prima serata.

Liberamente ispirata al libro “Nove vite come i gatti” di Margherita Hack e Federico Taddia, la sceneggiatura di Monica Zapelli racconta volutamente gli anni meno noti di Margherita Hack, partendo da infanzia e adolescenza, caratterizzate da genitori anticonformisti che hanno saputo insegnare alla protagonista, interpretata da Cristiana Capotondi, la libertà di scegliere, portandola a rompere gli schemi imposti dalla società, primi fra tutti quelli dell’ideologia fascista.

“Margherita delle stelle” è un tributo a una figura nota in tutto il mondo per l’enorme apporto alla scienza, ma anche una storia di emancipazione femminile e di tenacia.