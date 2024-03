Le lacrime di Furlani, argento a Glasgow: "Ho sognato questo traguardo"

Il 19enne Mattia Furlani vince la medaglia d'argento in salto in lungo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024 di Glasgow. È il più giovane di sempre a conquistare una medaglia nel lungo in una rassegna iridata al coperto. Dopo il salto scoppia in lacrime e dice: "Ho sognato veramente tanto questo traguardo e raggiungerlo è un'altra cosa. Sono veramente contento e voglio solo ringraziare in primis mamma che mi ha fatto ottenere questo risultato".