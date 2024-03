Dams Music Festival 2024: la musica è donna

Fino al 23 marzo 2024, il Teatro Palladium di Roma ospita la nuova edizione del "DAMS Music Festival", una progetto unico nel suo genere che, facendo incontrare il mondo dell'istruzione universitaria e delle professioni musicali, guardando al dialogo tra accademia e territorio, studenti e addetti ai lavori, esplora le sinergie tra musica, cultura ed educazione; delle giornate che propongono un dialogo tra musica, arte, formazione e tematiche di genere.



Sotto la direzione artistica di Luca Aversano, promuovendo un approccio trasversale e “crossmediale”, il "DAMS Music Festival" è un ponte tra generazioni, discipline e culture, un crocevia di innovazione culturale, con esibizioni live, incontri di studio e proiezioni che celebrano il dialogo tra i linguaggi. Il festival conferma così la mission del Teatro Palladium come luogo di incontro e di espressione per le arti.



Focus del 2024: le donne, il loro rapporto con le arti e le questioni di genere con ospiti come Noemi e Grazia di Michele, e un’intera giornata di studio dal titolo Le Musiciste.