Fabio Pagliara: "Sportivizziamo le città"

L’appuntamento è fissato per il 23 marzo a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove i ‘pensatori’ di sport si sono dati appuntamento sotto l’egida della Fondazione Sportcity presieduta da Fabio Pagliara. Operatori dello sport, politici nazionali, amministrazioni locali, semplici "sportivi" a confronto per far crescere la filosofia della sportivizzazione delle città e per raggiungere l’obiettivo che Fondazione Sportcity persegue da quattro anni, quello di trasformare il nostro paese in una vera e propria “Repubblica del Movimento”.

Dopo il successo della prima edizione di Salsomaggiore Terme del 2023 a Pietrasanta si svolgeranno gli ‘Stati Generali’ dello sport su macro temi: il benessere, la qualità della vita e la felicità, ottenuti tramite la cultura del movimento.

Il tema di quest’anno è “Costruiamo insieme la Repubblica del Movimento”, e nella cittadina toscana convergeranno, già a partire da venerdì 22 marzo, più di 150 persone che parteciperanno alle diverse attività in programma sabato 23 e domenica 24.

Il programma dell’evento, condotto dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, prevede l’apertura dei lavori, alle ore 10, con i saluti istituzionali, tra gli altri, del Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, del sottosegretario al Mase Claudio Barbaro, della Vice Presidente Vicaria del Coni Silvia Salis, del Vicepresidente dell’Anci Roberto Pella, del Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. A seguire, si alterneranno sul palco rappresentanti di istituzioni nazionali e locali, dirigenti di grandi aziende, associazioni, enti pubblici e privati, che parteciperanno ai panel in programma presentando anche una serie di buone pratiche replicabili.