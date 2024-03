Fiorello e l’intenso omaggio a Charlie Chaplin: "Un giorno senza sorriso è un giorno perso"

Charlie Chaplin nasce il 16 aprile 1889 e crea Charlot, “il vagabondo”, maldestro e buono, povero e con buone maniere. Giacca stretta e pantaloni larghi, bombetta in testa e bastone in mano: il personaggio che ha conquistato il mondo intero. Viva Rai2! si “colora” di bianco e nero per un intenso omaggio.