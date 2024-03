L'energia della Terra: i progetti per produrre elettricità e riscaldare le città con la geotermia

Sostituire le caldaie a gas con la geotermia per riscaldare le nostre case. Uno scenario a cui puntano città come Milano e Verona. Per sfruttare una fonte rinnovabile di cui è ricca tutta l'Italia ma che a oggi produce energia solo in Toscana, coprendo il 2% del fabbisogno nazionale. Come ci racconta Sabrina Bellomo in questa puntata di 24mm