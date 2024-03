Meloni a Firenze: "1 miliardo a 176 progetti toscani, ora li elenco tutti"

Alla Toscana "destiniamo complessivamente risorse del fondo di sviluppo e coesione per oltre 683 milioni, di cui 110 erano già stati assegnati come anticipo nel 2021. Se a queste risorse Fsc che includono anche 102 milioni necessari a cofinanziare i programmi europei aggiungiamo i 381 milioni che sono già stati resi disponibili da altre fonti finanziarie arriviamo a circa 1 miliardo di euro e con questi fondi vengono finanziati complessivamente 176 progetti che ora vi elenco". Così, con una battuta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra l'entità dei finanziamenti per la Toscana alla firma del Patto di Coesione.