Messico, i manifestanti sfondano con un furgone la porta del palazzo presidenziale

Un gruppo di manifestanti, scesi in piazza per protestare contro la scomparsa di 43 studenti a Iguala in Messico nel 2014, hanno sfondato con un furgone la porta del

palazzo presidenziale.

Il presidente Andres Manuel López Obrador si trovava all'interno per la sua conferenza stampa mattutina quando i manifestanti hanno tentato di raggiungerlo.

''Non vogliamo scontri'', ha detto ai genitori degli studenti scomparsi. ''Siamo impegnati, stiamo facendo grandi progressi nelle indagini'', ha promesso il presidente ai manifestanti che da otto giorni protestano a Città del Messico.

Nel 2014, a Iguala, 43 studenti furono rapiti dalle forze dell’ordine mentre si stavano recando a bordo di tre autobus nella capitale messicana per una raccolta fondi. Attaccati dalla polizia, morirono in otto, 25 furono feriti e altri 43 sparirono nel nulla.

Secondo le ricostruzioni fornite in seguito e dopo dieci anni di inchieste, processi e battaglie legali, la versione ufficiale parla della soppressione dei 43 rapiti ad opera di una banda criminale, a cui le forze dell’ordine li avevano consegnati.

Quello degli studenti di Iguala è uno dei casi di cronaca che ha scosso di più il Paese centroamericano.