Nek su Sangiovanni e Mr. Rain: "In questo mestiere bisogna accettare gli alti e i bassi”

Ormai è qualche tempo che Sangiovanni ha ufficialmente dichiarato la sua necessità di prendere una pausa, ma di recente anche Mr Rain ha parlato delle pressioni a cui si è sottoposti nel mondo della musica. In un'intervista al Messaggero ha detto: "Noi costretti a sfornare canzoni in serie, altrimenti finiamo nel dimenticatoio".

Sul tema, intervistato da Francesca Fialdini a “Da Noi…a Ruota Libera", è intervenuto Nek, anche lui in gara nell'ultimo Festival di Sanremo. Il cantante ha detto: “Nei giovani ho percepito molta preoccupazione e competizione con loro stessi al Festival" e ha spiegato che mentre quella di Mr. Rain sembra essere più una fase per trovare ispirazione, Sangiovanni sembra avere un momento di sofferenza. Riguardo ai percorsi professionali ha poi raccontato: "Io ho sofferto nella mia gavetta, come diceva Lucio Dalla si soffre ma questo forgia e insegna l’umiltà. Purtroppo questo mestiere è così: fatto di alti e bassi e bisogna accettarlo, è il gioco”.