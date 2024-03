Il Papa: "Basta guerre, provocano immani sofferenze. Gesù non è venuto a condannare, ma a salvarci"

Nella preghiera di domenica 10 marzo, il Papa ha ricordato: "Due giorni fa si è celebrata la Giornata internazionale della donna. Vorrei rivolgere un pensiero ed esprimere la mia vicinanza a tutte le donne, specialmente a quelle la cui dignità non viene rispettata. C'è ancora tanto lavoro che ciascuno di noi deve fare perché sia riconosciuta concretamente la pari dignità delle donne. Sono le istituzioni sociali e politiche che hanno il dovere fondamentale di proteggere e promuovere la dignità di ogni essere umano offrendo alle donne, portatrici di vita, le condizioni necessarie per poter accogliere il dono della vita e assicurare ai figli un'esistenza degna".

Il messaggio del Pontefice si rivolge con amore ed empatia a tutte le persone che soffrono, a coloro che subiscono le atrocità delle guerre. "Seguo con preoccupazione e dolore la grave crisi che colpisce Haiti e i violenti episodi avvenuti negli ultimi giorni. Sono vicino alla Chiesa e al caro popolo haitiano che da anni è provato da molte sofferenze. Invito a pregare perché cessi ogni sorta di violenza e tutti offrano il loro contributo per far crescere la pace e la riconciliazione nel paese con il sostegno rinnovato della comunità internazionale”, sono alcune parole del Pontefice che, commentando il Vangelo di oggi ha detto: “Nessuno è perfetto, tutti siamo peccatori, tutti sbagliamo, e se il Signore usasse la conoscenza delle nostre debolezze per condannarci, nessuno potrebbe salvarsi. Ma non è così. Egli, infatti, non se ne serve per puntarci il dito contro, ma per abbracciare la nostra vita, per liberarci dai peccati e salvarci. A Gesù non interessa farci processi e sottoporci a sentenze. Dio vuole che nessuno di noi vada perduto. Lo sguardo del Signore su di noi non è un faro accecante che abbaglia e mette in difficoltà, ma il chiarore gentile di una lampada amica, che ci aiuta a vedere in noi il bene e a renderci conto del male, per convertirci e guarire con il sostegno della sua Grazia. Gesù non è venuto a condannare, ma a salvare il mondo e pensiamo che noi tante volte invece condanniamo gli altri, tante volte ci piace sparlare, cercare il pettegolezzo contro gli altri".

Al termine dell'Angelus Francesco fa un nuovo appello per la pace: "Accolgo con affetto la comunità cattolica della Repubblica Democratica del Congo a Roma. Preghiamo per la pace in questo Paese come pure nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocano immani sofferenze nella popolazione civile".

Un pensiero poi, ai “fratelli musulmani” che questa sera “inizieranno il Ramadan, esprimo a tutti loro la mia vicinanza''. Lo ha detto Papa Francesco affacciandosi alla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano dopo la recita della preghiera con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.