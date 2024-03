Papa Francesco: "La logica del dono centrale nell'opera dell'Ospedale Bambino Gesù"

"Sono contento di vedervi. Io un po' non mi sono ripreso e per questo non posso leggere bene il messaggio. Lo fara' monsignor Ciampanelli per me. Grazie". Così Papa Francesco a inizio udienza in Aula Paolo VI per la comunità dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesu'" in occasione del 100esimo anniversario della donazione dell'Ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati.

"Oggi il 'Bambino Gesù' è un centro di ricerca e di cura pediatrica tra i più grandi in Europa, punto di riferimento per famiglie che vengono da tutto il mondo. Resta però fondamentale, nella sua storia e nella sua vocazione, l'elemento del dono, con i valori di gratuità, generosità, disponibilità e umiltà", ha detto poi il Pontefice nel discorso letto da monsignor Ciampanelli.