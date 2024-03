Il Centro di Produzione Tv di Torino grande protagonista delle Giornate Fai di Primavera

Lunghe code in attesa di entrare e tanta curiosità: un grande successo per l’apertura straordinaria del Centro di Produzione Tv Rai di Via Verdi, a Torino con migliaia di persone che hanno approfittato dell’apertura straordinaria in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Divisi in gruppi e accompagnati da volontari Fai e dal personale del Centro diretto da Guido Rossi, i visitatori hanno potuto sbirciare dietro le quinte della produzione tv - anche durate la diretta del Telegiornale Rai del Piemonte e nello studio Tv1, uno dei più grandi in Europa – per poi concludere la visita tra i ricordi del Museo della Radio e della Tv, nel quale il pubblico ha anche potuto cimentarsi nel “fare” televisione. Il Centro di Produzione torinese ha anche ospitato la diretta nazionale curata dalla Tgr Piemonte che ha proposto un viaggio che ha intrecciato i 70 anni della Tv pubblica e i 100 della Radio con il racconto dell'Italia più bella, con i suoi palazzi storici, i parchi archeologici, gli antichi borghi marinari, le ville più prestigiose immerse in giardini incantevoli.