Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell: "Mi diverto, perché dovrei smettere?"

Federica Brignone ha vinto il secondo SuperG di cdm donne di Kvitfjell, una gara caratterizzata da frequenti e lunghe interruzioni per un banco di nebbia sulla pista Olympiabakken. Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale e la 25° in carriera, superando così non solo l'infortunata Sofia Goggia ma anche il leggendario azzurro Gustav Thoeni, diventando il secondo miglior sciatore italiano di coppa del mondo dopo Alberto Tomba con i suoi 50 successi.