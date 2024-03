Venezia, torna l'acqua alta: turisti sulle passerelle

In Veneto stato di attenzione per forti precipitazioni, anche se con schiarite. Questo è il terzo fine settimana consecutivo di maltempo sulla penisola, che lascerà spazio solo a qualche sporadica schiarita. Per la giornata di oggi, la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla (stato di attenzione) per dieci regioni: oltre al Veneto, anche Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.