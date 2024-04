Maria Carolina Terzi: "L'animazione è un tesoro ancora tutto da scoprire"

La Presidente di Cartoon Italia, in occasione degli Stati Generali del Cinema a Siracusa, ha spostato l'attenzione dai lungometraggi e le fiction all'animazione, quella realizzata in Italia, quella capace di valicare i confini italiani. “Il nostro - spiega - è un comparto difficile quanto affascinante. Sono le voci che raccontano i personaggi a dare quel ‘quid’ in più e, in Italia, siamo maestri, riusciamo a combinare disegni e personaggi alla perfezione”