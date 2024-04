Michelle Causo, il 17enne sotto processo filmato mentre compra sacchi neri il giorno dell'omicidio

Il ragazzo accusato di avere assassinato Michelle Causo, la 17enne uccisa con 23 coltellate il 29 giugno 2023 a Primavalle, un quartiere di Roma, è stato ripreso in un supermercato mentre acquista sacchi neri che secondo gli inquirenti avrebbe poi utilizzato per nascondere il corpo della vittima.

L'omicidio sarebbe avvenuto per pochi euro. Adesso l'imputato, che ha confessato il delitto, è in un carcere minorile a Treviso e martedì compie 18 anni. Il padre di Michelle, Gianluca, sottolinea: "Ha fatto un reato da maggiorenne, pensato come un adulto: deve pagare come un adulto".