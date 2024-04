Daniela Santanchè: "Il 'cineturismo' è la nostra nuova frontiera"

"Cinema e turismo, un matrimonio perfetto, entrambi ci permettono di viaggiare: uno con la mente, l'altro con il corpo - ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché - e sono felice che la Sicilia, terra ricca di località meravigliose, storia e cultura, faccia da cornice agli Stati generali del Cinema. Una grande manifestazione che vede, al suo interno, il primo verticale del turismo, dedicato proprio alla forte connessione fra cinema e turismo. La magia del cinema esalta i nostri territori, gli spettatori ne restano affascinati e scelgono di trascorrere in quei luoghi le loro vacanze. Questo spiega come il cineturismo possa generare quasi 600 milioni di € di benefici economici per i territori delle riprese e oltre 1,34 milioni di presenze. Di questi, stando ai dati Jfc 2023, il valore economico prodotto da coloro, italiani e stranieri, che scelgono di soggiornare o visitare in giornata i luoghi delle sceneggiature ammonta a 321 milioni di €. Numeri importanti che possono e devono crescere, perché il cinema contribuisce a creare un racconto positivo della nostra nazione, favorendo il turismo e accrescendo la sua attrattiva a livello internazionale".