Derby Roma-Lazio, primi scontri tra tifosi: bomba carta nella zona dello stadio, un arresto

Scontri nella Capitale in vista del derby tra Roma e Lazio: la rappresaglia è avvenuta intorno alle 9:30 di questa mattina quando, circa 200 tifosi laziali, a volto coperto, si sarebbero spostati verso il River Bar, storico ritrovo dei tifosi romanisti, dando inizio agli scontri.

Per separare le due tifoserie è stato necessario l'intervento degli uomini della Questura. La scientifica è già al lavoro per identificare i protagonisti dei disordini, nel corso dei quali i poliziotti hanno sequestrato caschi, mazze e cacciaviti. Alle 18:00 in programma il derby .