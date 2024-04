Quella volta che...De Andrè giocò a boccette e poi si esibì a Recanati

Fabrizio De Andrè e Giorgio Caproni sono i primi firmatari del progetto di Musicultura. Era il 1990, anno in cui il Festival della canzone Popolare d'autore prese il via. E la stagione successiva il cantautore genovese arrivò a Recanati. E' Ezio Nannipieri, direttore Artistico di Musicultura, a ricordare quei momenti, quelli in cui De André raggiunse la cittadina marchigiana e anziché esibirsi trovò traffico e si mise a giocare a biliardo sfidando a boccette gli increduli recanatesi. “Ma poi - racconta Nannipieri - sul palco ci salì per davvero e fu un successo straordinario. Lui, sigaretta sempre accesa, ha dato corpo ad una idea in musica dove la sfida era quella di dare un palcoscenico agli artisti, giovani, che scrivevano i testi e le musiche delle loro canzoni per poi proporli al pubblico. Senza filtri”.

E Musicultura, ancora oggi, continua su quel solco: in due serate al Teatro Persiani di Recanati si sono esibiti i 18 finalisti di cui solo in 8 arriveranno il 22 giugno prossimo nello Sferisterio di Macerata: sarà il comitato di garanzia, composto da grandi nomi della musica italiana, a sceglierne i nomi. “Quasi 1.200 iscritti e siamo arrivati all'atto finale, quello decisivo - continua Nannipieri - che porterà i ragazzi a solcare uno dei palcoscenici più affascinanti d'Italia”.