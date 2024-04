Festa della Liberazione, l'arrivo di Mattarella a Civitella della Chiana tra gli applausi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona d'alloro a Roma, all'Altare della Patria , ha proseguito le celebrazioni del 25 aprile in Toscana, dove ha raggiunto il paese di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), che il 29 giugno1944 fu luogo di un eccidio nazista di 244 civili. Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, come rappresentante del Governo.