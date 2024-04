"Le proteste contro la guerra come quelle del Vietnam anni 60". Parla un sopravvissuto all'Olocausto

Stephen Kapos ha vissuto abbastanza la sua lunga vita per poter ricordare cosa ha passato da giovanissimo scampato all'Olocausto. E durante la sua partecipazione alla manifestazione a favore del cessate il fuoco di ieri, 27 aprile, lungo le strade di Londra, ha raccontato ai cronisti che la mobilitazione per le strade e negli atenei di tutto il mondo, specialmente quelli statunitensi, gli ricorda quanto avvenne negli anni ‘60 e ’70.

“Voglio mandare un messaggio di Unità ai giovani della Columbia University”, ha detto: “Non sono soli, la mobilitazione è mondiale ed è in continuo aumento. Prima o poi avverrà come per le manifestazioni contro la guerra in Vietnam: c'è la concreta possibilità di poter prevalere sulla attuale politica di repressione”.

Nel 1968 fu proprio la Columbia University ad essere teatro di una grande protesta studentesca contro la guerra del Vietnam e leva militare, e vide gli studenti prendere il controllo degli edifici del campus prima di essere arrestati in massa.