'Ndrangheta in Piemonte, Film commission e assessorati nelle mire dietro la corruzione elettorale

Non solo i metodi mafiosi della famiglia Pasqua di Brandizzo, con tre componenti in manette perché accusati di far parte della locale legata alla 'Ndrangheta. Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge anche molto altro. C'è chi puntava, senza riuscirci, alla presidenza della Film Commission Torino Piemonte e chi, invece, valutava l'opportunità di prendere in gestione una bocciofila. E poi chi - dopo le elezioni del 2021 - approfondiva la possibilità di fare l'assessore a Torino. Vanterie, in tanti casi, anche se poi un posto nel Cda della Fctp è arrivato, ad esempio.

Importanti secondo il Giudice per le indagini preliminari, Luca Fidelio, - che ha però respinto la misura cautelare nei confronti di Salvatore Gallo. Le elezioni amministrative secondo il giudice "erano un viatico per acquisire maggiore potere ed orientare con ancora maggiore facilità le scelte della P.A": per questo lo storico esponente prima del Partito socialista e poi di quello Democratico, si impegnava per far avere voti ai suoi. Un impegno che però ha comportato la sua iscrizione nel registro degli indagati con le accuse di corruzione elettorale e estorsione. Pressioni forti al punto che un candidato in circoscrizione 4, dipendente Sitaf, viene ammonito da Gallo: “Se non sostieni anche i miei sei licenziato”.

La Sitaf è il vero anello di congiunzione tra la parte politica dell'inchiesta Echidna dei carabinieri del Ros di Torino e quella sulla presenza della 'ndrangheta nel Torinese. Da Brandizzo infatti le aziende vicine ai Pasqua avevano puntato sui lavori per l'A32, gestita dalla società dove a lungo gallo ha avuto un ruoli manageriali. Un'influenza che ha continuato ad avere anche tramite Roberto Fantini, ora in manette con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Sarebbe lui ad aver agevolato l'assegnazione di lavori "sotto soglia" ad aziende in odore di 'ndrangheta. Sempre lui, dopo l'uscita dall'azienda nel 2021, è stato nominato nell'osservatorio sulla legalità della regione Piemonte. Un ruolo avuto con l'appoggio del Pd che ora ne ha chiesto la rimozione: “ll Pd in Consiglio Regionale ha immediatamente richiesto di attivare le procedure per la revoca della nomina nei confronti di Fantini". Ad annunciarlo il segretario regionale, Domenico Rossi: “La lotta alle mafie è una priorità assoluta per il Partito Democratico. In Piemonte conosciamo come negli anni la ‘Ndrangheta si sia radicata e i tentativi continui di infiltrarsi nell’economia e nelle istituzioni - sostiene Rossi nel comunicato firmato insieme al segretario provinciale, Marcello Mazzù - Per questo l’operazione Echidna della DDA di Torino, che ringraziamo insieme alle forze dell’ordine, ci preoccupa molto, ma non ci stupisce tenuto conto di quanto accertato dalle diverse inchieste dell’antimafia in Piemonte negli ultimi decenni”.

I dem non si nascondono: “All’interno del partito, nei prossimi giorni, valuteremo con estremo rigore le situazioni che stanno emergendo e le carte processuali, acquisendo ogni informazione disponibile, al fine di assumere tutte le decisioni che si dovessero rendere necessarie per tutelare la nostra comunità politica e le istituzioni - aggiungono Mazzù e Rossi - Siamo consapevoli della situazione, perciò non la sottovalutiamo. Da sempre sosteniamo che non si può delegare tutto alla magistratura e che compito della politica è quello di arrivare prima e mettere in campo tutte le barriere preventive possibili, prendendo in considerazioni non solo gli elementi di rilevanza penale, ma anche quelli relativi ai profili di opportunità. Questa vicenda, indipendentemente dal percorso della giustizia, ci offre l’occasione per rilanciare il nostro impegno in materia di legalità e di contrasto alle mafie anche nei rapporti con il mondo della politica, rafforzando ancora di più quanto portato avanti in questi anni nel Partito e nelle istituzioni dove siedono i nostri rappresentanti”.