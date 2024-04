Francesco Gesualdi (Marche): "Le Film Commission sono fondamentali per il territorio"

Francesco Gesualdi, confermato alla guida della Film Commission Marche agli Stati Generali del Cinema di Siracusa sta costruendo una nuova strada per attrarre produzioni nazionali ed internazionali: «Il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di convincere e interessare i produttori importanti a venire a girare nelle Marche. La risposta al bando è stata al di là di ogni più rosea aspettative. Il passo successivo adesso è quello di fare autentici road-show nei festival e nei mercati importanti per presentare la nostra regione, poco conosciuta. Stiamo mettendo in piedi con l’agenzia del turismo un’iniziativa per utilizzare il cineturismo come fonte di attrattiva, unire queste due economie sfruttando al massimo il potenziale che viene dal territorio».