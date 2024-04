Lazio-Salernitana 4-1, la sintesi della partita

La Lazio cala il poker.In casa biancoceleste c’era forte il bisogno di ripartire, per dimostrare che le sconfitte contro la Juventus in Coppa Italia e la Roma sono state metabolizzate, seppur con difficoltà. E un successo sui granata voleva dire poter consolidare le ambizioni europee della squadra di Tudor. Dall’altra parte del campo, la Salernitana reclamava punti sulla scia dell’ottima prestazione nell’ultima giornata contro il Sassuolo, e con la speranza della salvezza sempre presente. Un unico obiettivo per entrambe: vincere. Ma è la Lazio a trovare il riscatto, dopo il derby perso, piazzando un 4-1 ai granata allo stadio Olimpico, nonostante i fischi e le contestazioni della propria tifoseria che stasera si è fatta sentire in maniera prepotente.