Raffaella e Andrea, un tuffo nella lirica moderna. Con "La musica è finita" incantano il pubblico

Raffaella e Andrea incantano il pubblico di Rai 1. Grande emozione quando la mamma, 50 anni, in coppia con il figlio di 15, si sono esibiti nella prima puntata di “The Voice Generation”, interpretando in versione lirica “La musica è finita”, una delle più belle canzoni interpretate da Ornella Vanoni. Applausi e complimenti dalla padrona di casa, Antonella Clerici, ma anche dai coach: Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio. I due, che arrivano da San Giorgio a Cremano, in Campania, hanno dimostrato di avere un grande feeling. Raffaella, cantante lirica, ha lavorato nei più prestigiosi teatri italiani, portando con se anche Andrea e gli altri due fratelli che hanno sviluppato una passione il bel canto. La loro performance è stata molto apprezzata anche dal mondo dei social. E c'è già chi azzarda che la Clerici dopo “Il Volo” abbia scoperto dei nuovi fuoriclasse del mondo della lirica. Raffella e Andrea li ritroveremo in finale il prossimo 19 aprile - nella seconda e ultima puntata - dello spin-off di “The Voice”.