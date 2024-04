"La sceneggiatura è l'incontro tra libertà e immaginazione"

Ilaria Macchia è una scrittrice e sceneggiatrice laureata in Cinema, ha studiato al Centro Nazionale di cinematografia e ha scritto la sceneggiatura del film Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi. Protagonista a Siracusa in occasione degli Stati Generali del Cinema ha raccontato la ‘sua via’ di approccio alla scrittura per l'audiovisivo: “Sarei voluta essere l'autrice di ‘C’è ancora domani'. Per fare un lavoro importante è necessaria una limpida libertà di pensiero, quella che non mi è mai mancata”