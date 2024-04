Il Dg Giampaolo Rossi: "La Rai fondamentale nello sviluppo dell'industria italiana dell'audiovisivo"

Il Direttore Generale della Rai, Giampaolo Rossi, è intervenuto nel Castello Maniace di Siracusa agli Stati Generali del Cinema in Sicilia. “Festeggiamo i nostri primi 70 anni e continuiamo ad avere uno straordinario ruolo nello sviluppo dell'industria italiana dell'audiovisivo con il cinema, la fiction, i documentari e i prodotti per ragazzi. Tutto ruota intorno alla capacità di investimento che la Rai ha fatto in questi anni e che continua a fare per poter dare valore ad un mercato così importante per raccontare con le storie il nostro straordinario Paese”.