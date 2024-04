Ester Pantano: "Basta stereotipi, la Sicilia è bellezza, autenticità e cultura"

Catanese doc, Ester Pantano ha già girato diverse fiction sull'Isola che ne raccontano l'anima. E' tra le attrici cosiddette ‘emergenti’. “Al siciliano e l'italiano bisogna aggiungere le altre lingue per riuscire a parlare a pubblici diversi abbattendo ogni frontiera”. A Siracusa, in occasione degli Stati Generali del Cinema, ha toccato diversi tasti. Ma quello su cui ha pigiato forte è uno: “La mia terra è cultura, cibo, colori, sapori e va raccontata valicando i vecchi stereotipi. Il cinema, i documentari e le fiction hanno una particolarità che molti non hanno: sono attrattori turistici fenomenali e riempie di orgoglio vedere le città e i luoghi dove si è girata una pellicola riempirsi di turisti curiosi”