Il prefetto di Bologna: "Sommozzatori al lavoro per recuperare le persone intrappolate"

Al momento sono tre le vittime che sono state recuperate. Ci sono dispersi - rimasti intrappolati al nono piano - e cinque i ricoverati gravi in diversi ospedali, tra cui uno anche in Toscana". Lo ha detto il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, giunto al bacino di Suviana, sull'Appennino bolognese, dove si è verificata un'esplosione in una delle centrali elettriche.

"L'episodio è accaduta a 60 metri di profondità - ha spiegato - quindi all'ottavo piano e nono piano della struttura sotterranea. Al nono piano si è registrato questo allagamento e pare che lì ci siano i quattro dispersi. Il recupero è certamente complicato e stiamo attendendo delle squadre dei sommozzatori che interverranno al nono piano, e speriamo che ci sia ancora qualcuno in vita".