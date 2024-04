Valentina Quinn: "Finalmente l'Italia si sta aprendo al mondo. Era Ora"

Valentina Castellani Quinn è arrivata in Sicilia con il giusto distacco: i film italiani hanno sempre avuto un grande appeal oltre frontiera ma troppo spesso si sono arenati per via di storie troppo ‘locali’. La Presidente dei Quinn Studios: “E' tutta una questione di scrittura. Gli italiani sono straordinari ed oggi hanno iniziato a ‘volare’, ad immaginare pellicole capaci di trovare estimatori all'estero. E il mercato estero è pronto ad abbracciare gli italiani”.