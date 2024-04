Valeria Fruscio, un'albergatrice speciale a Roma e una spa nell'ex caveau della Cassa di Risparmio

In un flusso ininterrotto di gente che sceglie di visitare la Città Eterna, la supervisione della General Manager Valeria Fruscio è impalpabile, ma avvertita da tutti, viaggiatori e dipendenti. Ospitalità a cinque stelle, ma soprattutto cura di ogni dettaglio, dalla reception al caveau che una volta custodiva il tesoro della Cassa di Risparmio e ora è adibito a spa.

Classe 1976, laurea a soli 22 anni in Economia del turismo, scala precocemente le tappe di una carriera invidiabile e contemporaneamente si sposa e diventa due volte madre. Riconosce di aver avuto mentori straordinari, ma soprattutto di aver tracciato dei limiti che le hanno consentito di chiedere aiuto nelle difficoltà. Il suo consiglio alle giovani donne è ‘la disciplina delle passioni perché non importa quante volte cadi, ma come ti rialzi’.