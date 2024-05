Con la 'veganduja' il piccante è per tutti i palati

“Ora la vogliono tutti, la nduja ha vinto il suo successo soltanto grazie al passaparola”. Era il piatto povero per eccellenza, almeno in Calabria. Quello che insaporiva pietanze di ogni genere dopo esser stata preparata con le parti grasse del maiale e l'aggiunta di peperoncino, piccante. Il rapporto di 70 a 30 .

Al Cibus 2024 è stata presentata anche la sua versione ‘vegana’, adatta a tutti i palati e soprattutto anche a chi non mangia alimenti di origine animale. “Con la nostra ‘veganduja’ i confini non ci sono più”, ha detto Antonio Falcone, sbarcato in Emilia Romagna con la certezza di convincere anche i più scettici. Riuscendoci.