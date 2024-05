Quando il miele incontra il peperoncino diventa 'glitter' e va a New York

Antonio Folino da Lamezia Terme è arrivato a ‘Cibus’ per presentare la sua ‘creazione’ post moderna legata al cibo. Antipodi è il motto, dolce e piccante il risultato unendo prodotti tipici del suo territorio: miele e peperoncino piccante. Il risultato è un ‘glitter’ innovativo che arriverà a New York. “L'innovazione in cucina non è altro che il risultato di tentativi capaci di incontrare i gusti del pubblico, anche di nicchia”.