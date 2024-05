David di Donatello per il miglior attore protagonista a Michele Riondino

Michele Riondino per 'Palazzina Laf' è il Miglior attore protagonista della 69ma edizione dei David di Donatello. Si impone sugli altri candidati, Valerio Mastandrea per 'C'è ancora domani', Antonio Albanese per ‘Cento domeniche’, Pierfrancesco Favino per ‘Comandante’ e Josh O'Connor per ‘La chimera’. "Quest'anno Taranto è presente con tanti film girati in Puglia, a Taranto - ha detto Riondino ricevendo il premio- Siamo cresciuti con l'idea che non ci fosse altro destino se non la fabbrica, l'acciaieria. Il cinema non è l'alternativa ma è un'industria, dà lavoro, produce ricchezza. Quindi nel nostro piccolo possiamo anche far a meno della fabbrica".