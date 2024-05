Emiliano all'Antimafia: "Incontrai la sorella del boss per dirle che l'aria era cambiata"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è giunto a Palazzo San Macuto a Roma intorno alle 10 di questa mattina per essere ascoltato dalla Commissione antimafia. Emiliano è stato chiamato a chiarire presunti intrecci fra la politica e la criminalità locale, al centro delle ultime inchieste giudiziarie a Bari.

Per quanto riguarda la vicenda dell'incontro con la sorella del boss Emiliano ha detto: "Non escludo di aver dato dettagli sbagliati" durante il mio intervento sul palco e "se il sindaco di Bari Antonio Decaro dice di non essere stato presente "all'incontro con la sorella del boss di Bari Vecchia "probabilmente ha ragione lui".