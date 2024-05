Georgia, migliaia tornano a protestare in strada : "No al governo russo" - VIDEO

Anche nella serata di venerdì diverse migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tbilisi, capitale dello stato caucasico della Georgia, protestando contro la legge sulle “influenze straniere”, che richiederebbe che ogni organizzazione non governativa e ogni media indipendente che riceve più del 20% dei suoi finanziamenti dall'estero si registri come "organizzazione che persegue gli interessi di una potenza estera". Un provvedimento ribattezzato “legge russa” perché ricalca fedelmente legislazione in vigore nella potenza con cui la Georgia condivide un lungo tratto di confine e settanta anni di appartenenza all'Unione Sovietica, nello scorso secolo. La legge è stata licenziata in seconda lettura, la terza e definitiva è prevista per la fine del mese.

A differenza di mercoledì scorso, non si sono registrati scontri con le forze di polizia né arresti. I manifestanti si sono radunati davanti all'hotel Paragraph di Tbilisi, appartenente alla società dell'oligarca filorusso Bidzina Ivanishvili, dove si stava svolgendo un forum della Banca asiatica di sviluppo a cui partecipavano membri del governo. Il corteo è poi proseguito verso la sede del partito di governo Sogno Georgiano, scandendo gli slogan: "Non ci stancheremo", "La Georgia vincerà" e "No al governo russo".

I politici di Sogno Georgiano assicurano che la legge è necessario per arginare quella che considerano una dannosa influenza straniera sulla scena politica del paese e per impedire che attori stranieri non identificati cerchino di destabilizzarla. Gli oppositori della legge affermano che il fatto che sia ora all'esame del Parlamento è un segno dell'influenza di Mosca sulla Georgia. Temono che possa diventare un ostacolo alle prospettive di adesione del paese all'Unione europea, da tempo auspicate. Il presidente georgiano Salome Zourabichvili, sempre più in contrasto con il partito di governo, ha giurato di porre il veto alla legge, ma il sogno georgiano ha una maggioranza sufficiente per annullare il veto presidenziale.

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno esortato Tbilisi a ritirare la legislazione per non rischiare di compromettere le possibilità di adesione all'Unione e di un futuro euro-atlantico più ampio. Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha rimandato le critiche ai mittenti, affermando che gli oppositori del disegno di legge non sono disposti a impegnarsi in una discussione significativa.

Le relazioni tra Russia e Georgia sono state tese e turbolente dal crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Nell'agosto 2008, la Russia ha combattuto una breve guerra con la Georgia, che aveva tentato di riprendere il controllo della provincia separatista dell'Ossezia del Sud. Mosca ha poi riconosciuto l'Ossezia del Sud e un'altra provincia separatista, l'Abkhazia, come Stati indipendenti e ha rafforzato la sua presenza militare in quelle zone. La maggior parte dei paesi del mondo considera entrambe le regioni separatiste come appartenenti alla Georgia.

video:

00:00:00-00:01:14 Associated Press

00:01:14-00:02:50 Alexander Alimov / AfpTv

00:02:50-00:04:58 Reuters