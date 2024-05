Il malore, lo svenimento, i soccorsi. Così Davide Patron ripercorre quegli istanti terribili

Il guru dell’inglese in pillole è stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava salendo su un treno per Parigi. Davide Patron, 24 anni, di Mogliano Veneto (Treviso), ripercorre quegli istanti terribili, dal malore, allo svenimento, fino all’arrivo dei soccorsi e ai trattamenti medici necessari per rianimarlo.