Le auto in fuga: un "tunnel" nero di fumo e fuoco verso l'alto, l'incendio all'Alpitronic di Bolzano

A seguito del vasto incendio scoppiato questa mattina presso lo stabilimento dell'Alpitronic, azienda leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani a Bolzano, lo spazio aereo sopra la citta' capoluogo dell'Alto Adige e' stato chiuso.

