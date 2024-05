Polli considerati "scarti", ecco come li uccidono. L'inchiesta questa sera a Report, su Rai3

Un investigatore sotto copertura è riuscito a farsi assumere in un allevamento di polli da carne in Veneto, e ha scoperto che i polli che crescono meno degli altri sono considerati scarti e vengono quindi uccisi a bastonate.

"Sono solo una perdita di mangime", gli ha spiegato il manager dell'allevamento. Domenica alle 20.55 su Rai3 Report manderà in onda in esclusiva tv le inchieste durate cinque anni di Food for profit, il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi diventato negli ultimi mesi un vero e proprio caso cinematografico e che per primo svela il legame tra l'industria della carne, le lobby e gli eurodeputati.

Un viaggio in Europa per mostrare gli allevamenti intensivi finanziati con i soldi delle nostre tasse attraverso la Politica agricola comune. Lontano dalle luci dei riflettori.