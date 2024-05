Djokovic ferito alla testa da una borraccia

"Novak Djokovic all'uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione". Lo fa sapere la Direzione degli Internazionali Bnl d'Italia dopo l'incidente avvenuto mentre il campione serbo firmava autografi al termine della sua partita agli Internazionali di Roma. L'episodio è avvenuto dopo il successo su Moutet che ha allungato la serie di 18 vittorie nei match d'esordio nelle sue 18 partecipazioni al Foro Italico. Il numero 1 del mondo, sei volte vincitore di questo torneo, affronterà al terzo turno il cileno Alejandro Tabilo con l'obiettivo di raggiungere le 1100 vittorie nel circuito ATP in carriera.