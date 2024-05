Achille Lauro legge la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sul palco del Concertone

"Articolo 2: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Articolo 4: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; articolo 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti". Achille Lauro, dal palco del Concertone del Primo Maggio, ha letto alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Poi ha gridato: "Per sempre dalla parte degli emarginati".