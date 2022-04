Rainews.it Chi siamo

Rainews.it è il portale internet dell'informazione Rai.

Rainews.it si impegna quotidianamente per garantire un’informazione corretta e veritiera, su tutti i suoi canali (tv-sito web-pagine social) operando un controllo severo e attento attraverso la consultazione di diverse fonti quali agenzie e uffici stampa, contatti personali dei giornalisti, notizie raccolte da inviati e corrispondenti, fonti ufficiali governative e social network verificati. I nostri giornalisti si occupano del controllo delle notizie e della valutazione della loro veridicità mediante il confronto tra più fonti certificate. Rainews.it accoglie segnalazioni di notizie e testimonianze dei cittadini verificandone l’attendibilità prima della pubblicazione. Rainews.it non prende in esame siti e pagine web non affidabili o che condividono e diffondono intenzionalmente notizie false.

2) Normativa deontologica

In materia deontologica, Rainews.it si affida al testo unico dei doveri del giornalista stilato dall’Ordine nazionale dei giornalisti, che recepisce i contenuti dei seguenti documenti:

Carta dei doveri del giornalista;

Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa;

Carta dei doveri dell’informazione economica;

Carta di Firenze; Carta di Milano;

Carta di Perugia; Carta di Roma;

Carta di Treviso;

Carta informazione e pubblicità;

Carta informazione e sondaggi;

Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche;

Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive;

Decalogo del giornalismo sportivo.

Tutti i soggetti che lavorano per il giornale accettano le sue regole. Questo codice etico è sottoscritto dai vertici aziendali, dall’amministrazione, dai dipendenti, dai collaboratori e da tutti coloro che operano a vario titolo a nome e per conto di Rainews.it.

3) Normativa sulle correzioni

Rainews.it si impegna a correggere gli errori e le imperfezioni contenute nei servizi, garantisce sempre il diritto di rettifica, come previsto dalla legge, e interviene tempestivamente in risposta alle richieste di eliminazione di contenuti a tutela di privacy e diritto all’oblio.

4) Informazioni su proprietà e finanziamento

I ricavi di Rai S.p.a., quale concessionaria in esclusiva del Servizio Pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sono composti dai canoni, dagli introiti pubblicitari e dagli altri ricavi di natura commerciale. La proprietà di Rai S.p.a. è così divisa: MEF 99,56% e SIAE 0,44%.

5) Informazioni sul team editoriale

Del nostro team fanno parte giornalisti e tecnici a supporto della redazione.

Direttore Paolo Petrecca

Vicedirettore Diego Antonelli

Caporedattrice centrale Maria Lepri

Caporedattori Giovanni Casa, Valerio Ruggiero, Angelo Saso

Vicecaporedattori Giovanna Antonelli, Elisabetta Marinelli, Giovanni Orlando, Juana San Emeterio

Capiservizio Sandro Calice, Giulia Dezi, Francesco Gatti, Celia Guimaraes, Camilla Lucchi, Patrizia Morgani, Valeria Pannuti, Francesco Taglialavoro

Redattori Antonella Alba, Daria Angeletti, Laura Aprati, Giuseppe Asta, Antonio Bonanata, Antonio Caggiano, Fabiana Cofini, Domenico Di Cesare, Tiziana Di Giovannandrea, Vittorio di Trapani, Tullia Fabiani, Simona Giacinti, Alfonso Iuliano, Francesco Laurenti, Ilaria Marchetti, Valerio Orsolini, Vanessa Quinto, Rosa Ricchiuti, Silvia Rocchi, Maria Vittoria Savini, Andrea Tinari, Marina Tosto, Carlotta Urbani, Federica Usai, Federico Zatti

In redazione: Maurizio Morganti