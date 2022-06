Decreto Legge Green Pass, la Camera conferma la fiducia: 452 sì e 53 no

L'Aula della Camera ha approvato a larga maggioranza, con 452 voti favorevoli e 53 contrari e nessun astenuto, la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto legge, che proroga fino al 31 Marzo lo stato di emergenza nazionale anti-Covid. Resteranno dunque in vigore le restrizioni e le regole sul Green pass.

Domani il via libera definitivo

In serata l'Assemblea procederà all'illustrazione dei relativi ordini del giorno, mentre il via libera definitivo al provvedimento è atteso domani intorno alle 12. Il decreto legge assorbe altri due provvedimenti urgenti emanati successivamente, tra questi anche quello che era stato varato per consentire ai grandi elettori, positivi al Coronavirus, di partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica.

Tutti i dettagli della proroga

Nel testo, ulteriori misure per il contenimento della pandemia, una ridefinizione delle scadenze previste per la "quarantena precauzionale" - introducendo anche il principio dell'autosorveglianza- e la riduzione da nove a sei mesi della validità del green pass rafforzato.

Contenimento dei prezzi delle mascherine

Tra le disposizioni anche nuove specificazioni riguardanti l'utilizzo dei green pass base e rafforzato per diverse attività professionali, sportive, ricreative e scolastiche, ed il contenimento dei prezzi delle mascherine Ffp2 e Ffp3.