Dl Covid: la Lega si smarca di nuovo e spacca la maggioranza, ma lo stop al Green pass non riesce

Accantonato e poi respinto (con 22 no, 13 sì e 5 astenuti) un subemendamento della Lega al decreto Covid in commissione Affari Sociali alla Camera per sospendere il Green pass con la fine dell'emergenza del 31 marzo. Malgrado il parere contrario del governo, i deputati del Carroccio votano a favore insieme all'opposizione di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia si astiene. Un nuovo strappo che fa alzare la tensione nella maggioranza. Anche Berlusconi si schiera con chi vuole rendere più blande le norme anti-Covid per "restituire un po' di libertà agli italiani'"

Il governo questa volta tiene

Nonostante il nuovo strappo della Lega stavolta sul dl Covid, il governo tiene e, a differenza della scorsa settimana, non va sotto in commissione Affari Sociali della Camera dove il partito di Matteo Salvini si smarca ancora una volta dalla maggioranza.

La Lega ha presentato un emendamento – a prima firma del deputato leghista Massimiliano Panizzut e con parere contrario dell’esecutivo – che puntava all’abrogazione delle disposizioni in materia di impiego del green pass dalla cessazione dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo. La commissione, presidiata dai capigruppo di Pd e M5S Debora Serracchiani e Davide Crippa – e dopo uno stop and go dei lavori necessario per consentire alla maggioranza di riunirsi – alla fine ha respinto l’emendamento con 22 voti contrari (arrivati dal ‘blocco’ Pd, M5s, Iv, Leu) e 13 a favore (Lega, Fdi e Alternativa). Astenuti i cinque deputati di Forza Italia come annunciato prima del voto da Roberto Bagnasco, capogruppo azzurro in commissione.

Stavolta l’incognita fino all’ultimo è stata rappresentata dall’orientamento del M5S sul tema. Diversi parlamentari del Movimento, infatti, nei giorni scorsi avevano espresso più di qualche perplessità sulla necessità di continuare ad adottare la certificazione verde Covid anche dopo la fine dello stato di emergenza. E la commissione Affari sociali chiude la giornata dando il mandato al relatore, con l'astensione della Lega. Insomma, se il governo decidesse di non mettere la fiducia al provvedimento, la partita potrebbe non essere chiusa.

Berlusconi blinda il governo e stoppa Salvini

Silvio Berlusconi fa da scudo al governo dei migliori e, con due note in due giorni, rimarca la sua posizione di "garante dell'esecutivo Draghi". Se ieri l'uomo di Arcore aveva invitato il premier, dopo una lunga telefonata, a non "drammatizzare le vicende parlamentari" - di fatto suggerendo che silenziare le due Camere non poteva essere una strategia vincente - oggi torna a farsi sentire, disinnescando le mine leghiste. Solo stamattina Matteo Salvini aveva pronosticato la breve vita del green pass. Per il segretario del Carroccio il limite consentito è il 31 marzo, un percorso che dalle parole passa ai fatti con l'emendamento presentato alla Camera sul decreto legge Covid. La Lega prende, dunque, l'iniziativa ed esce dal perimetro della maggioranza sfidando le decisioni dell'ex capo della Bce: via il certificato verde con la fine dello stato di emergenza. E trova la sponda entusiasta di Giorgia Meloni, ma il liberi tutti quando manca poco più di un mese, non piace al Cav che fa recapitare a Montecitorio il suo ordine di scuderia. Nessuna azione che metta in pericolo lo stato di salute né degli italiani né del governo, che deve durare fino al 2023. Soprattutto se la strategia è legata al solo tornaconto elettorale. Il gruppo azzurro in commissione Affari sociali si astiene.

Approvato il mandato al relatore, la Lega si astiene. Verso la questione di fiducia

In commissione Affari Sociali della Camera l'esame del dl covid si è concluso con l'approvazione del mandato alla relatrice Elena Carnevali (Pd). La Lega in questa votazione si è astenuta. È in programma non prima di mercoledì la discussione generale in aula del provvedimento, su cui il governo è orientato a porre la questione di fiducia.