Addio a Steve Wilhite, l'inventore delle Gif animate

Stephen (Steve) E. Wilhite è morto il 14 marzo scorso a 74 anni per complicazioni dovute al covid, ma la notizia è stata diffusa soltanto adesso.

Un nome che non dice molto ai più, però le sue invenzioni sono ancora oggi diffusissime per chiunque usi un computer: Wilhite è stato l'ingegnere informatico americano che, a CompuServe, fu a capo del team che ha creato le Gif, il formato diventato lo standard per le immagini animate a colori a 8 bit, ai tempi in cui internet viaggiava con modem a 56k.

Il Graphics interchange format nacque infatti nel 1987 con l'obiettivo di offrire un formato che facilitasse il download di immagini a colori compatibile con la velocità della rete, completamente diversa da quella attuale in fibra ottica e 5G.