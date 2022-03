I Måneskin annunciano il loro tour mondiale: 48 concerti fra Nord America e Europa

"Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale!", dichiarano i Måneskin . "Il Loud Kids tour è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo. Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l' Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre".

Dopo il Tour in Nord America , i Måneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, con nuovi biglietti disponibili, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 Marzo alle ore 10:00 (ora locale) negli Stati Uniti e alle 14:00 (CET) in Europa. I biglietti acquistati per le date del tour del 2022 rimangono validi per i nuovi live annunciati oggi.

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 31 Ottobre 2022 da Seattle . Poi i Måneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti - tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada. A seguito della grande richiesta, i Måneskin hanno ampliato gli show europei con sedi simboliche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.

Durante il 2022 la band si preparerà al tour in Nord America e alle numerose partecipazioni ai più importanti festival estivi, tra cui Coachella, Lollapalooza, Reading & Leeds, Rock in Rio, Pinkpop, Rock Im Park & Rock Am Ring e tanti altri. Dopo un anno di successi, con 7 dischi di diamante, 161 di platino e 37 d'oro, i rocker italiani hanno cementato il loro status globale in alcuni dei più grandi mercati musicali del mondo. Lo scorso anno i Måneskin hanno conquistato il Regno Unito con i successi ''I wanna be your slave '' e ''Beggin''', diventando il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica. Altri grandi risultati comprendono la doppia nomination ai BRIT Awards 2022 come ''International Group'' e "International Song'', così come il premio ''Best Rock'' agli MTV Europe Music Awards, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, in aggiunta al Premios Odeón come 'Revelación Internacional''.

Il trionfo dei Måneskin negli Stati Uniti è stato impressionante. La band ha tenuto due concerti a New York e Los Angeles e si è esibita come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Hanno inoltre suonato nei migliori programmi televisivi, come il Tonight Show di Jimmy Fallon e l'Ellen De Generes Show, e hanno debuttato al Saturday Night Live con un'eccezionale performance di ''Beggin''' e ''I wanna be your slave''.

I Måneskin si esibiranno per la prima volta agli Heart Music Awards il prossimo 22 marzo, presso il The Shrine a Los Angeles (CA), con 3 nomination come Best New Pop Artist, Tik Tok Bop of the Year e Best New Alternative Artist.