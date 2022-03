Ucraina, la Polonia pronta a trasferire i suoi caccia Mig-29 agli USA

Il governo polacco ha sottolineato di non essere disposto a consegnare direttamente i propri Mig-29 all'Ucraina poiché questo genere di decisioni compete alla Nato e non a un singolo Paese membro: " Va ribadito che né la Polonia né la Nato sono in guerra, e dunque la fornitura di armi offensive dovrebbe essere adottata a livello dell'intera Alleanza" , ha spiegato il premier polacco Mateusz Morawiecki.

Il governo polacco è pronto a trasferire "gratis e subito" la propria flotta di cacciabombardieri Mig-29 alla base aerea tedesca di Ramstein, sotto il controllo statunitense e in vista di una possibile consegna alle forze aree ucraine: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Varsavia. La Polonia ha chiesto tuttavia a Washington la fornitura di apparecchi di capacità equivalenti, mentre ha invitato tutti gli altri Paesi membri della Nato in possesso di Mig-29 a fare altrettanto .

Due giorni fa il primo ministro polacco, Morawiecki, aveva chiarito su Twitter che "la Polonia non darà i suoi caccia all'Ucraina così come non metterà a disposizione gli aeroporti. Noi - aveva aggiunto - stiamo aiutando concretamente gli ucraini ma in altre aree".

Il Mig-29 "Fulcrum", entrato in servizio nel 1982, rimane di fatto il principale caccia in uso a diversi Paesi ex sovietici, fra cui appunto la stessa Ucraina che ne ha persi un gran numero da quando è stata invasa dalle forze russe.

Da allora alti funzionari ucraini hanno chiesto ad altri paesi che gestiscono il caccia di trasferire i loro MiG-29, perché i loro piloti sarebbero già addestrati a pilotarli.

Da una settimana erano in corso negoziazioni sul trasferimento dei caccia, in mezzo agli avvertimenti russi secondo i quali la consegna degli aerei all’Ucraina sarebbe una chiara provocazione e il Paese che lo facesse sarebbe considerato da Mosca belligerante.