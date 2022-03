Oscar: dopo lo schiaffo, a Will Smith è stato chiesto di lasciare il teatro ma lui si è rifiutato

Dopo il clamoroso schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, Will Smith si è rifiutato di lasciare il teatro dove si stava svolgendo la premiazione, nonostante gli fosse stato chiesto. Lo riferisce l'Academy in una nota, nella quale annuncia di aver avviato “un'azione disciplinare” contro l'attore.

“Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente”, ha detto il comitato organizzatore degli Oscar. Non è chiaro se la richiesta di uscire sia stata ordinata direttamente all'attore o al suo entourage, ma a farla, secondo “Deadline Hollywood”, sarebbe stato Will Packer, il produttore dello show. Oggi, alla riunione del board (consiglio) dell'Academy, convocato per esaminare il caso, molti vip, tra cui Steven Spielberg e Whoopi Goldberg, hanno detto di essere rimasti all'oscuro della richiesta di lasciare il teatro. L'Academy ha dato due settimane di tempo a Smith di replicare alle accuse. La prossima riunione del board, il 18 aprile, potrebbe essere la sede per azioni disciplinari, tra cui la sospensione o l'espulsione dall’organizzazione.

La notizia della richiesta di lasciare il teatro, e dell’avvio di un’azione disciplinare, arriva dopo le pubbliche scuse che il premio Oscar, vincitore della statuetta per la migliore interpretazione in un ruolo da protagonista, ha voluto porgere a Chris Rock attraverso un post su Instagram, in cui si diceva dispiaciuto per l’accaduto e ammetteva di aver esagerato, chiedendo scusa anche all’Academy. Ma evidentemente il gesto non è bastato.